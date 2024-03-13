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Испания

13 марта, 21:39

Полузащитник «Жироны» Гарсия: «Мы проводим незабываемый сезон и хотим завершить его как можно лучше»

Алина Савинова
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Полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия прокомментировал текущее положение команды в чемпионате Испании.

«У нас все идет по плану, но мы пока не думаем об окончании сезона, мы думаем только о матче с «Хетафе». Внутри раздевалки мы ставим цели. У нас есть ряд намеченных задач, но это вещи, которые остаются внутри команды. Мы концентрируемся на каждой игре, и в конце сезона посмотрим, сколько очков мы набрали и на какой позиции находимся. Нам всегда приходится испытывать давление, чтобы не расслабляться. Мы знаем, что проводим очень хороший сезон и, возможно, незабываемый, но мы хотим завершить его как можно лучше. Мы исходим из результатов на выезде, которых у нас не было», — приводит Marca слова Гарсии.

На данный момент «Жирона» с 62 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. Лидером является «Реал», у которого 69 баллов.

Матч между «Жироной» и «Хетафе» в рамках 29-го тура чемпионата Испании пройдет 16 марта. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/girona/2024/03/13/65f1e98022601de5658b45ab.html
Футбол
ФК Жирона
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