«Реал» может не отпустить Мбаппе на Олимпиаду

14 марта, 08:16
«Реал» может не отпустить будущего новичка Килиана Мбаппе на Олимпиаду в Париже этим летом, сообщает L'Equipe.
Ранее в СМИ писали, что по окончании сезона француз на правах свободного агента перейдет в мадридский клуб.
По данным источника, руководство мадридцев не хочет никуда отпускать нападающего в его первом сезоне за «Реал».
В начале марта 2024 года Фабрицио Романо сообщил, что парижский клуб объявит об уходе нападающего, как только он договорится о контракте с «Реалом».
В нынешнем сезоне 25-летний француз провел 35 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 7 голевых передач.