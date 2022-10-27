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Сегодня, 17:36

Гарсия — о матче с «Реалом»: «Я ставлю на ничью, но чтобы добиться этого, нам нужно стремиться к совершенству»

Алина Савинова
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Полузащитник «Жироны» Алейкс Гарсия рассказал, какой результат ждет от матча 12-го тура чемпионата Испании с «Реалом».

«Мы действительно не знаем, как нам победить. Складывается впечатление, что, даже если Винисиус, Бензема или кто-то еще не очень хорош в игре, он все равно может забить тебе гол. Я ставлю на ничью, но чтобы добиться этого, нам нужно стремиться к совершенству», — приводит Marca слова Гарсии.

«Реал» примет на своем поле «Жирону» 30 октября. Начало матча — в 18.15 по московскому времени.

ФК Жирона
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