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Испания

Сегодня, 17:25

«Барселона» хочет избавиться от Альбы и Пике уже в зимнее трансферное окно

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» в январе хочет избавиться сразу от двух ветеранов, чьи контракты истекают в конце сезона, сообщает Sport.es.

Речь идет о защитниках Жорди Альбе и Жераре Пике, которые занимают первые места в зарплатной ведомости клуба.

Руководство каталонцев постарается договориться с игроками о расторжении контракта уже посреди сезона в январе. При этом далеко не факт, что оба футболиста согласятся на предложенные условия.

Напомним, накануне «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов на стадии группового этапа, из-за чего лишилась нескольких миллионов евро премиальных.

Жерар Пике
Жорди Альба
ФК Барселона
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