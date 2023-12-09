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Испания

Сегодня, 21:38

Представитель Захаряна — о первом голевом действии за «Реал Сосьедад»: «Он только начинает свой путь. Надеюсь, дальше будет только лучше»

Константин Белов
Корреспондент
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Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от первого голевого действия 20-летнего игрока в матче 16-го тура ла лиги против «Вильярреала» (3:0 после первого тайма).

«Очень рад, что у него получилось на его неродной позиции отличиться первым результативным действием за команду. У него сегодня было несколько хороших моментов в первом тайме. Процесс адаптации — это сложный процесс, понимали, что просто не будет. Нужно время, он только начинает свой путь. Надеюсь, дальше будет только лучше», — сказал Голубин «СЭ».

На 41-й минуте Мартин Субименди удвоил преимущество команды, забив с передачи Захаряна. Для 20-летнего россиянина это первое результативное действие за «Реал Сосьедад».

Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» летом 2023 года. За это время он сыграл за «Реал Сосьедад» 10 матчей в ла лиге, 3 в Лиге чемпионов и 2 в Кубке Испании.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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