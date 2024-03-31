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Испания

31 марта, 21:54

Представитель Захаряна — о голевой передаче россиянина в матче с «Алавесом»: «Уверенность есть»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» отреагировал на голевую передачу россиянина в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:0).

— Насколько Захаряну было важно почувствовать уверенность после матча сборной?

— Игра в сборной и в клубе — это две независимые от себя истории. Человек играет и играет. Думаю, что нельзя привязывать одно к другому. Уверенность есть, она и приходит, — сказал Голубин «СЭ».

20-летний российский полузащитник отметился результативным действием во втором матче подряд. В прошлом матче Захарян забил гол в ворота «Кадиса», который стал для него дебютным в чемпионате Испании. Всего на его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 32 играх за баскский клуб.

«Реал Сосьедад» с 49 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 32 баллами идет на 13-й позиции.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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