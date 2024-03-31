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Испания

31 марта, 21:27

«Реал Сосьедад» победил «Алавес», Захарян во втором матче подряд оформил результативное действие

Алина Савинова
Арсен Захарян (слева).
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» на выезде победил «Алавес» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте встречи забил Хон Пачеко с передачи россиянина Арсена Захаряна.

20-летний российский полузащитник отметился результативным действием во втором матче подряд. В прошлом матче Захарян забил гол в ворота «Кадиса», который стал для него дебютным в чемпионате Испании. Всего на его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 32 играх за баскский клуб.

«Реал Сосьедад» с 49 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 32 баллами идет на 13-й позиции.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
31 мар, 19:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:1
Реал Сосьедад
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
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