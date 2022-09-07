Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

7 сентября, 20:18

Президент «Атлетико» об игровом времени Гризманна: «Я не вмешиваюсь в вопросы состава»

Президент «Атлетико» заявил, что не просил тренерский штаб выпускать Гризманна после 60-й минуты
Анна Горшкова
Корреспондент

Президент «Атлетико» Энрике Сересо сказал, что не просил тренерский штаб выпускать форварда Антуана Гризманна после 60-й минуты.

«Есть ли приказ выпускать Гризманна после 60-й минуты? Антуан — отличный игрок, и я очень рад, что он с нами. Он замечательный человек, и у меня с ним прекрасные отношения. Я никогда не вмешиваюсь в вопросы состава и подобные вещи», — приводит слова Сересо AS.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб выпускает форварда на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить «Барселоне» за него 40 миллионов евро.

Также информировалось, что агент Гризманна предложил «Барселоне» согласиться на меньшую сумму трансфера. «Атлетико» дает за игрока 15 миллионов евро.

В этом сезоне 31-летний Гризманн забил 2 гола в трех четырех матчах ла лиги.

Источник: https://as.com/futbol/champions/cerezo-nuestros-delanteros-estan-mas-tiempo-en-el-suelo-que-de-pie-n/
Антуан Гризманн
ФК Атлетико
ФК Барселона
1
3
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Реал» выступил с заявлением после травмы Бензема

Эрмосо: «Я всегда хотел и всегда хочу быть в «Атлетико»