Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:31

Президент «Барселоны» Лапорта: «Мы не сдадимся, пока будем гордиться тем, что представляем лучший клуб мира»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с речью перед командой на рождественском ужине.

«Несмотря на спортивные разочарования, которые являются частью спортивного мира, мы не сдадимся, пока день за днем будем чувствовать гордость за то, что представляем лучший клуб мира. Мы будем бороться в каждом из четырех турниров: Суперкубке и Кубке Испании, Лиге чемпионов и чемпионате. Я прошу вас о поддержке — сегодня она важна как никогда. Прошу, чтобы вы были вместе с нашими игроками и нашим тренером на пути к победе. Вместе мы сможем добиться этого», — приводит Mundo Deportivo слова Лапорты.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги. Команда набрала 34 очка за 16 туров.

«Барселона» с первого места в группе H вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 18 декабря.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20231214/1002153860/cena-navidad-reforzar-union-club.html
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
Читайте также
Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места
Менеджер «Северстали» рассказал рассказал о трансферах и бюджете клуба
«Фобос»: на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет
Венгрия вновь заблокировала план помощи Украине в ходе саммита ЕС
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Божович: «Захарян в Испании больше мучается, чем играет»