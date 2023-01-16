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Сегодня, 01:47

Президент «Барселоны» Лапорта о победе в Суперкубке Испании: «Мы же говорили, что вернем болельщикам радость»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Это второй трофей для меня и первый для Хави. У нас выдающееся поколение футболистов вместе с замечательным тренером. Гави забил отличный гол и помог с двумя остальными, он заслужил звание лучшего игрока матча.
«Реал» — достойный соперник, эта команда знает, как принимать победы и поражения. Флорентино Перес после матча обменялся несколькими приятными словами с Серхио Бускетсом. Эта победа — особенный момент для нас. Мы говорили, что собираемся вернуть нашим болельщикам радость, и сделали это», — приводит Marca слова Лапорты.

«Барселона» выиграла Суперкубок Испании в 14-й раз — это рекордный показатель в истории турнира.

ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
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Хави о победе «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании: «Для меня это больше, чем трофей»