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Президент «Севильи»: «У нас нет никаких переговоров с Рамосом. Он нам не подходит»

Президент «Севильи» не хочет, чтобы Рамос возвращался в клуб
Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Севильи» Хосе Кастро не хочет, чтобы защитник Серхио Рамос возвращался в клуб.

«Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит. Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда», — приводит слова Кастро Marca.

Ранее сообщалось, что 37-летний футболист станет игроком «Галатасарая».

Рамос был в «Севилье» с 2002 по 2005 года. Из этой команды он перешел в «Реал» за 27 миллионов евро.

Испанец летом этого года стал свободным агентом после окончания контракта с «ПСЖ». За клуб Рамос всего сыграл 58 матчей, забив 6 мячей и сделав 1 голевую передачу.

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Серхио Рамос
Футбол
ФК Севилья
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