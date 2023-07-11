Прокуратура Испании приняла жалобу акционеров «Валенсии» на Анчелотти

Прокуратура Испании приняла жалобу от Ассоциации малых акционеров «Валенсии» (APAVCF), которые требуют наказать главного тренера «Реала» Карло Анчелотти из-за ложных обвинений в расизме после ситуации с форвардом Винисиусом, сообщает Marca.

«Прокуратура приняла жалобу на Анчелотти за оскорбления и проведет соответствующие процедуры. Возможное преступление, заключающееся в оскорблениях болельщиков «Валенсии», будет расследовано. Жалоба подана в связи с огромным ущербом, который был нанесен клубу и болельщикам. По этой причине мы решили обратиться в прокуратуру. Сделанные заявления и тот факт, что нас считают расистами, являются ложными и переходят все границы», — говорится в заявлении APAVCF.

Ассоциация осудила тренера за его высказывания после матча на «Месталье» 21 мая, в которых он утверждал, что весь стадион кричал «обезьяна» в адрес Винисиуса во время матча «Валенсия» — «Реал». Отметим, что через два дня на другой пресс-конференции Анчелотти внес коррективы в свои слова. Он признал, что так делала только группа фанатов.

21 мая во время матча 35-го тура ла лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли нападающего «Реала» Винисиуса, что привело к остановке игры на восемь минут. «Валенсия» получила штраф в 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун на пять матчей. Позднее наказание сократилось до трех матчей и 27 тысяч евро.