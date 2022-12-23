Рафаэль Надаль заявил, что хотел бы видеть Мбаппе в «Реале»

Испанский теннисист и болельщик «Реала» Рафаэль Надаль поделился мнением о несостоявшемся переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Он хотел перейти в мадридский «Реал», но находился под большим давлением, и для него все было сложно. Я надеюсь увидеть его в Мадриде в будущем. Лично я подписал бы контракт с Мбаппе хоть завтра», — сказал Надаль.

Мбаппе мог перейти в мадридский клуб по окончании прошлого сезона, однако трансфер сорвался по инициативе футболиста. Француз решил продлить соглашение с «ПСЖ» до 2025 года.

На данный момент «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, имея в активе 35 очков.