Рафинья признался, что первые полгода в «Барселоне» у него проходили тяжело

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас рассказал о сложностях адаптации в первые полгода в каталонском клубе. Летом 2022 года бразилец перешел в испанский клуб из английского «Лидса» за 55 миллионов евро.

«Мои первые полгода в «Барселоне» прошли очень тяжело. Я не забивал много голов и не раздавал много ассистов. После этого мне удалось лучше адаптироваться с помощью моих одноклубников», — цитирует Рафинью Barca Universal.

В этом сезоне 26-летний футболист отметился 7 голами и 7 результативными передачами в 36 матчах чемпионата Испании.