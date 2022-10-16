Сегодня, 16:30
В воскресенье, 16 сентября, состоится центральный матч 9-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на своем поле примет «Барселону». Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.
Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!
В прошлом сезоне команды встречались три раза и две победы одержал мадридский клуб: в первом круге чемпионата и в полуфинале Суперкубка.
После 8 матчей чемпионата обе команды делят первое место, набрав по 22 очка. «Барселона» вышеозначенная по разнице мячей: каталонцы забили 20 и пропустили всего раз.
Стартовые составы на сегодняшний матч можно посмотреть по этой ссылке.
Следить за матчем «Реал» — «Барселона» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале ОККО Спорт.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования