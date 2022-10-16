Сегодня, 16:10
«Реал» и «Барселона» объявили составы на матч 9-го тура чемпионата Испании.
Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.
Запасные: Канизарес, Лопес, Рюдигер, Вальехо, Одриосола, Фернандес, Азар, Асенсио, Камавинга, Лукас Васкес, Родриго, Диас.
«Барселона»: Тер Штеген, Серхи Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде, Де Йонг, Бускетс, Педри, Рафинья, Левандовски, Дембеле.
Запасные: Пенья, Тенас, Альба, Алонсо, Пике, Торре, Гави, Кессие, Торрес, Фати.
Матч «Реал» — «Барселона» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде сегодня, 16 октября. Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.
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Основные источники исследования