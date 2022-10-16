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Испания

Сегодня, 16:10

«Реал» — «Барселона»: стартовые составы команд на класико

Иван Торопцев
Корреспондент
Усман Дембеле и Винисиус.
Фото Global Look Press

«Реал» и «Барселона» объявили составы на матч 9-го тура чемпионата Испании.

Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.

Запасные: Канизарес, Лопес, Рюдигер, Вальехо, Одриосола, Фернандес, Азар, Асенсио, Камавинга, Лукас Васкес, Родриго, Диас.

«Барселона»: Тер Штеген, Серхи Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде, Де Йонг, Бускетс, Педри, Рафинья, Левандовски, Дембеле.

Запасные: Пенья, Тенас, Альба, Алонсо, Пике, Торре, Гави, Кессие, Торрес, Фати.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде сегодня, 16 октября. Начало встречи — в 17.15 по московскому времени.

Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Барселона 0
1-й тайм

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
1
2
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