«Реал» сыграет с «Хетафе» в чемпионате Испании 2 сентября

«Реал» на своем поле сыграет с «Хетафе» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид) и начнется в 17.15 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Марио Мелеро Лопес (Испания).

На сайте «СЭ» будет онлайн-трансляция матча с формальными событиями и статистикой. Видеотрансляция противостояния «Реал» — «Хетафе» будет доступна по платной подписке на Окко в разделе Спорт.

В прошлом сезоне «сливочные» финишировали на втором месте турнирной таблицы примеры. Команда из Хетафе расположилась на 15 строчке. Действующим чемпионом ла лиги является каталонская «Барселона».

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