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Испания

Сегодня, 09:16

«Реал» и «Барселона» не будут участвовать в собраниях ла лиги по ТВ-правам из-за Суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас запретил «Реалу» и «Барселоне» участвовать в собраниях по ТВ-правам из-за Суперлиги, утверждает AS.

Он сделал это при поддержке других клубов и по рекомендации консалтинговой компании KPMG, которая представила прогноз влияния Суперлиги Европы.

Согласно экспертизе, проект Суперлиги нанесет серьезный ущерб стоимости телевизионных прав клубов ла лиги, не участвующих в Суперлиге: обесценит стоимость ТВ-прав на 10% внутри Испании и на 25% на международном уровне.

Состав участников «открытой Суперлиги» может достигнуть 80 команд. По словам Райхарта, клубы Суперлиги будут проводить минимум 14 матчей, что обеспечит «стабильность и предсказуемость» доходов.

ФК Барселона
ФК Реал
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