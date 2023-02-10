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Испания

Сегодня, 07:10

Альба о чемпионской гонке в ла лиге: «Победа в наших руках»

Альба поделился мнением о чемпионской гонке в Испании
Руслан Минаев
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о фаворитах титульной гонки в чемпионате Испании.

Каталонцы лидируют с 53 очками, «Реал» на втором месте с 45 очками.

«Исходя из опыта, я говорю вам, что осталось много матчей в лиге, что «Реал» будет очень сильно давить до конца, и это будет очень сложно. Это значительное расстояние, но нам нельзя расслабляться. Но победа в наших руках», — приводит слова Альбы Marca.

В следующем туре «Барса» сыграет на выезде с «Вильярреалом» 12 февраля, «Реал» дома примет «Эльче» 15-го.

Жорди Альба
ФК Барселона
ФК Реал
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