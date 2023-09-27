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Сегодня, 20:00

«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прямая трансляция матча ла лиги

«Реал Сосьедад» Захаряна на выезде сыграет против «Валенсии» 27 сентября в 22:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Реал Сосьедад&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет против «Валенсии» в 7-м туре чемпионата Испании в среду, 27 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии, Испания". Начало — в 22:30 по московскому времени.
Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 22:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Реал Сосьедад

Последняя очная встреча команд завершилась победой Валенсии со счетом 1:0. «Реал Сосьедад» после 6 туров набрал 9 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Валенсии» 10 очков и текущее 6-е место.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел в испанский клуб из «Динамо» в августе 2023 года. Он принял участие в трех матчах испанской команды, провел на поле в сумме 35 минут и не отличился результативными действиями.

Ближайшую игру Захарян пропустит, так как заразился коронавирусом.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Арсен Захарян
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал Сосьедад
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