«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет против «Валенсии» в 7-м туре чемпионата Испании в среду, 27 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии, Испания". Начало — в 22:30 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Последняя очная встреча команд завершилась победой Валенсии со счетом 1:0. «Реал Сосьедад» после 6 туров набрал 9 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Валенсии» 10 очков и текущее 6-е место.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел в испанский клуб из «Динамо» в августе 2023 года. Он принял участие в трех матчах испанской команды, провел на поле в сумме 35 минут и не отличился результативными действиями.

Ближайшую игру Захарян пропустит, так как заразился коронавирусом.

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