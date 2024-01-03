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Сегодня, 14:15

«Реал» — «Мальорка»: время начала и где смотреть трансляцию в прямом эфире

«Реал» сыграет с «Мальоркой» в чемпионате Испании 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лука Модрич, игрок ФК «Реал».
Фото Global Look Press
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«Реал» на своем поле сыграет с «Мальоркой» в матче 19-го тура чемпионата Испании в среду, 3 января. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Реал» — «Мальорка» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис «Оkkо Спорт».

Команда из Пальма-де-Мальорка набрала 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице примеры, сливочные располагаются на 1-й строчке, в их активе — 45 баллов.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
03 янв, 21:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Мальорка

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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