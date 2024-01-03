«Реал» сыграет с «Мальоркой» в чемпионате Испании 3 января

«Реал» на своем поле сыграет с «Мальоркой» в матче 19-го тура чемпионата Испании в среду, 3 января. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Реал» — «Мальорка» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет платный онлайн-сервис «Оkkо Спорт».

Команда из Пальма-де-Мальорка набрала 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице примеры, сливочные располагаются на 1-й строчке, в их активе — 45 баллов.

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