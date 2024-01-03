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Испания

Сегодня, 14:58

Витор Роке может дебютировать за «Барселону» в ближайшем матче против «Лас-Пальмаса»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Барселоны» Витор Роке будет включен в заявку на гостевой матч 19-го тура ла лиги с «Лас-Пальмасом», сообщает Sport.

По информации источника, у «Барселоны» возникли некоторые трудности с регистрацией бразильца, но в ближайшее время ла лига официально внесет нападающего в заявочный лист.

Игра сине-гранатовых с «Лас-Пальмасом» состоится 4 января.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt, переход форварда из «Атлетико Паранаэнсе» обошелся «Барселоне» в 40 миллионов евро.

В 2023 году Роке забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за бразильский клуб.

Футбол
ФК Барселона
ФК Лас-Пальмас
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