Витор Роке может дебютировать за «Барселону» в ближайшем матче против «Лас-Пальмаса»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке будет включен в заявку на гостевой матч 19-го тура ла лиги с «Лас-Пальмасом», сообщает Sport.

По информации источника, у «Барселоны» возникли некоторые трудности с регистрацией бразильца, но в ближайшее время ла лига официально внесет нападающего в заявочный лист.

Игра сине-гранатовых с «Лас-Пальмасом» состоится 4 января.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt, переход форварда из «Атлетико Паранаэнсе» обошелся «Барселоне» в 40 миллионов евро.

В 2023 году Роке забил 21 гол и отдал 8 результативных передач в 45 матчах за бразильский клуб.