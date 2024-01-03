«Реал Бетис» интересуется Нино, которого намерен подписать «Зенит»

«Реал Бетис» заинтересован в подписании защитника «Флуминенсе» Нино, сообщает Globo.

Однако отмечается, что испанский клуб еще не отправил руководству «Флуминенсе» официальное предложение по бразильскому игроку. Пока фаворитом в подписании Нино является «Зенит».

Ранее стало известно, что петербургский клуб готов предложить около 6 миллионов евро за трансфер 26-летнего защитника. По информации журналиста Фабио Алейшо, переговоры между «Флуминенсе» и «Зенитом» находятся в завершающей стадии.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря 2024 года.