«Реал» намерен продлить контракт с Анчелотти

Сегодня, 11:20
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти зимой может продлить контракт с мадридским клубом, сообщает AS.
По информации источника, 10 января руководство «сливочных» планирует встретиться с итальянском специалистом для переговоров по продлению действующего соглашения, рассчитанного до 30 июня 2024 года.
Как утверждает источник, Анчелотти также готов к продолжению работы с мадридским клубом.
64-летний Анчелотти возглавлял королевский клуб в 2013-2015 годах и с 2021 года до настоящего момента. Под его руководством мадридская команда в сезоне-2021/22 стала чемпионом Испании, а также дважды выиграла Лигу чемпионов.
«Реал» лидирует в чемпионате Испании-2023/24, набрав 45 очков в 18 играх.