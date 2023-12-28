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Испания

Сегодня, 11:20

«Реал» намерен продлить контракт с Анчелотти

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Карло Анчелотти.
Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти зимой может продлить контракт с мадридским клубом, сообщает AS.

По информации источника, 10 января руководство «сливочных» планирует встретиться с итальянском специалистом для переговоров по продлению действующего соглашения, рассчитанного до 30 июня 2024 года.

Как утверждает источник, Анчелотти также готов к продолжению работы с мадридским клубом.

64-летний Анчелотти возглавлял королевский клуб в 2013-2015 годах и с 2021 года до настоящего момента. Под его руководством мадридская команда в сезоне-2021/22 стала чемпионом Испании, а также дважды выиграла Лигу чемпионов.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании-2023/24, набрав 45 очков в 18 играх.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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