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Испания

Сегодня, 19:14

«Реал» не будет искать замену травмированному Милитао

Руслан Минаев
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«Реал» не планирует искать замену травмированному защитнику Милитао, сообщает COPE.

По данным источника, в клубе полагают, что смогут справиться при наличии трех центральных защитников — Давида Алабы, Начо и Антонио Рюдигера. Помимо этого, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти будет задействовать игроков резервной команды.

В матче 1-го тура ла лиги Милитао получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на несколько месяцев.

Это уже второй разрыв «крестов» в «Реале» за несколько дней. 10 августа аналогичную травму на тренировке получил вратарь Тибо Куртуа.

ФК Реал
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