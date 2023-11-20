Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:20

«Реал» обвиняет ла лигу, ФИФА и УЕФА в перегрузке календаря и травмах игроков

Алина Савинова
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Реал» недоволен тем, что форвард Винисиус Жуниор и полузащитник Эдуардо Камавинга получили травмы в расположении своих национальных команд, сообщает Marca.

Как отмечает источник, мадридский клуб обвиняет в этом руководство ла лиги, Федерацию футбола Испании, ФИФА и УЕФА. Представители «Реала» считают, что причиной травм игроков является перегруженный календарь.

Винисиус получил разрыв двуглавой мышцы бедра в матче за сборную Бразилии в квалификации чемпионата мира-2026 с Колумбией (1:2). Сообщалось, что вингер пропустит около 2,5 месяца и вернется не раньше февраля 2024 года. 23-летний игрок в этом сезоне провел 13 игр за «Реал», забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Камавинга 16 ноября покинул расположение сборной Франции. До этого на тренировке национальной команды после столкновения с нападающим «ПСЖ» Усманом Дембеле футболист получил травму колена. 21-летний полузащитник принял участие в 17 матчах «Реала» в текущем сезоне и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://www.marca.com/
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
1
0
Читайте также
«Краснодар» и Кассьерра творят историю: первый круг РПЛ в цифрах
Панарин оформил дубль и установил два исторических рекорда в НХЛ
Следовавший в Измир самолет вылетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Рейтинг по уровню зарплат в РФ возглавили регионы Крайнего Севера
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Гави из-за травмы может пропустить 6-8 месяцев. Полузащитник рискует не поехать на Евро-2024