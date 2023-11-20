«Реал» обвиняет ла лигу, ФИФА и УЕФА в перегрузке календаря и травмах игроков

«Реал» недоволен тем, что форвард Винисиус Жуниор и полузащитник Эдуардо Камавинга получили травмы в расположении своих национальных команд, сообщает Marca.

Как отмечает источник, мадридский клуб обвиняет в этом руководство ла лиги, Федерацию футбола Испании, ФИФА и УЕФА. Представители «Реала» считают, что причиной травм игроков является перегруженный календарь.

Винисиус получил разрыв двуглавой мышцы бедра в матче за сборную Бразилии в квалификации чемпионата мира-2026 с Колумбией (1:2). Сообщалось, что вингер пропустит около 2,5 месяца и вернется не раньше февраля 2024 года. 23-летний игрок в этом сезоне провел 13 игр за «Реал», забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Камавинга 16 ноября покинул расположение сборной Франции. До этого на тренировке национальной команды после столкновения с нападающим «ПСЖ» Усманом Дембеле футболист получил травму колена. 21-летний полузащитник принял участие в 17 матчах «Реала» в текущем сезоне и отметился 1 результативной передачей.