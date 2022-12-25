«Реал» объяснил, почему не хочет подписывать Килиана Мбаппе

«Реал» считает, что переход нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе может испортить атмосферу в команде.

Как отмечает Marca, подписание игрока такого масштаба может привести к смене ролей среди футболистов мадридской команды, чего «Реал» не хочет допустить. По этой же причине клуб не рассматривал вариант с возвращением нападающего Криштиану Роналду.

В «Реале» считают, что Мбаппе мог бы многое дать команде, однако клуб не планирует покупать футболиста у «ПСЖ». Сохранение нынешней атмосферы для «Реала» гораздо важнее.

Мбаппе мог перейти в мадридский клуб по окончании прошлого сезона, однако трансфер сорвался по инициативе футболиста. Француз решил продлить соглашение с «ПСЖ» до 2025 года.

На данный момент «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, имея в активе 35 очков.