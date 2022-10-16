«Реал» обыгрывает «Барселону» после первого тайма благодаря голам Бензема и Вальверде

Сегодня, 18:04
«Реал» обыгрывает «Барселону» на своем поле после первого тайма матча 9-го тура чемпионата Испании — 2:0.
На 12-й минуте счет открыл форвард мадридцев Карим Бензема, а на 35-й минуте преимущество хозяев увеличил полузащитник Федерико Вальверде.
В случае победы «Реал» возглавит турнирную таблицу чемпионата Испании с 25 очками, а «Барселона» останется на второй строчке с 22 очками.
Предыдущая встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоялась 20 марта и закончилась разгромной победой каталонцев со счетом 4:0.
В последний раз «Королевский клуб» выигрывал у «сине-гранатовых» 12 января в полуфинале Суперкубка Испании. Тогда «Реал» одержал победу со счетом 3:2 в дополнительное время.
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