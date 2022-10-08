«Реал» поздравил Рафаэля Надаля с рождением сына

«Реал» поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля и его супругу с рождением ребенка.

«Поздравляем нашего почетного Рафаэля Надаля и Марию Перелло с рождением их первенца. Мы разделяем с вами радость этого момента. Поздравляем!» — написала пресс-служба «Реала» в Twitter.

Пара впервые стала родителями. 8 октября у них родился сын, которого назвали в честь отца — Рафаэлем.

36-летний испанец является рекордсменом по количеству выигранных турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (22). Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году — в одиночном разряде, в 2016 году — в парном) и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.