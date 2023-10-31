«Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2027 года. Отступные - 1 миллиард евро

«Реал» прописал отступные в 1 миллиард евро в новом контракте с Винисиусом до 2027 года

«Реал» объявил о продлении контракта с вингером Винисиусом Жуниором. Новое соглашение с 23-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года.

Винисиус выступает в «Реале» с 2018 года. За это время он провел за мадридцев 235 матчей, забил 62 гола и отдал 67 результативных передач.

Сумма отступных в новом контракте Винисиуса составляет 1 миллиард евро.

В этом сезоне форвард провел за «Реал» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

30 октября стало известно, что Винисиус занял 6-е место в голосовании на «Золотой мяч»-2024.

Винисиус получил приз за благотворительность на церемонии вручения «Золотого мяча»