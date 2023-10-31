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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2024 году по версии портала Goal.
В тройку претендентов входят форварды Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).
Действующий обладатель награды Лионель Месси («Интер Майами») занял только 19-е место. 5-кратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду («Аль-Наср») стал 15-м в списке.
30 октября Беллингем был признан лучшим молодым игроком мира в 2023 году.
Список претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
3. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);
4. Харри Кейн («Бавария»)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Родри («Манчестер Сити»);
7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
8. Винисиус Жуниор («Реал»);
9. Букайо Сака («Арсенал»);
10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
11. Антуан Гризманн («Атлетико»);
12. Лаутаро Мартинес («Интер»);
13. Джамал Мусиала («Бавария»);
14. Роберт Левандовски («Барселона»);
15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
16. Лерой Сане («Бавария»);
17. Деклан Райс («Арсенал»);
18. Виктор Осимхен («Наполи»);
19. Лионель Месси («Интер Майами»);
20. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
В сезоне-2022/23 Беллингем сыграл за дортмундскую «Боруссию» 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Летом этого года 20-летний англичанин перешел в «Реал» за 103 миллиона евро. Полузащитник в этом сезоне провел за мадридцев 13 матчей, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи.