Беллингем — фаворит «Золотого мяча» в 2024 году по версии Goal

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2024 году по версии портала Goal.

В тройку претендентов входят форварды Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).

Действующий обладатель награды Лионель Месси («Интер Майами») занял только 19-е место. 5-кратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду («Аль-Наср») стал 15-м в списке.

30 октября Беллингем был признан лучшим молодым игроком мира в 2023 году.

Список претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:

1. Джуд Беллингем («Реал»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);

4. Харри Кейн («Бавария»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Родри («Манчестер Сити»);

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

8. Винисиус Жуниор («Реал»);

9. Букайо Сака («Арсенал»);

10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

11. Антуан Гризманн («Атлетико»);

12. Лаутаро Мартинес («Интер»);

13. Джамал Мусиала («Бавария»);

14. Роберт Левандовски («Барселона»);

15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

16. Лерой Сане («Бавария»);

17. Деклан Райс («Арсенал»);

18. Виктор Осимхен («Наполи»);

19. Лионель Месси («Интер Майами»);

20. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

В сезоне-2022/23 Беллингем сыграл за дортмундскую «Боруссию» 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Летом этого года 20-летний англичанин перешел в «Реал» за 103 миллиона евро. Полузащитник в этом сезоне провел за мадридцев 13 матчей, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи.