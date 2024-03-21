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Испания

21 марта, 23:58

«Реал» рассматривает Меньяна в качестве замены Куртуа

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Вратарь «Милана» Майк Меньян может продолжить карьеру в чемпионате Испании ближайшим летом. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, в услугах 28-летнего француза заинтересован «Реал», рассматривающий игрока в качестве возможной замены Тибо Куртуа.

20 марта бельгийский голкипер успешно перенес операцию на мениске. Ожидается, что он пропустит остаток сезона-2023/24.

Меньян защищает цвета «Милана» с июля 2021 года. Всего за клуб он провел 105 матчей, пропустил 195 голов и 65 раз отыграл «на ноль». Его контракт расссчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского вратаря в 40 миллионов евро.

ФК Милан
ФК Реал
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