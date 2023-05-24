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Испания

Сегодня, 22:23

«Реал» победил «Райо Вальекано» благодаря голу Родриго на 89-й минуте матча

Руслан Минаев
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер выиграл единоборство.
Фото AFP
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«Реал» дома обыграл «Райо Вальекано» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:1.

На гол капитана хозяев Карима Бензема на 31-й минуте встречи, гости ответили результативным ударом экс-игрока «Реала» Рауля де Томаса за 6 минут до конца основного времени. Победу мадридцам принес гол Родриго на 89-й минуте встречи.

Перед матчем болельщики и игроки «сливочных» устроили акцию в поддержку вингера Винисиуса Жуниора, который подвергся расистским оскорблениям в игре прошлого тура против «Валенсии» (0:1).

«Реал» набрал 74 очка и вышел на второе место в ла лиге.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:1
Райо Вальекано

«Вильярреал» дома победил «Кадис» — 2:0.

Дубль на счету Николаса Джексона. «Желтая субмарина» закрепилась на 5-м месте с 63 очками. «Кадис» с 38 очками занимает 16-е место.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 20:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:0
Кадис

«Эльче» дома сыграл вничью с «Севильей» — 1:1.

Гости открыли счет на 10-й минуте после гола Эрика Ламелы. На 18-й минуте встречи андалусийцы остались в меньшинстве после удаления Папе Гуйе. Через 7 минут Тете Моренте сравнял счет.

«Севилья» с 49 очками занимает 9-е место в ла лиге. «Эльче» замыкает турнирную таблицу с 21 очком.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 20:30. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
1:1
Севилья
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Кадис
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
ФК Севилья
ФК Эльче
0
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