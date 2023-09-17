«Реал» — «Реал Сосьедад»: Захарян — в запасе на матч ла лиги

Тренерские штабы «Реала» и «Реал Сосьедад» огласили стартовые составы на матч 5-го тура ла лиги. Встрече пройдет 17 сентября на «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 мск.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Кепа Арриссабалага, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Хоселу.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Мендес, Субименди, Мерино, Барренечеа, Кубо, Оярсабаль.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.