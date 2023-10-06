«Реал» решил уволить тренера молодежной команды из-за благодарственного письма «Барселоне»

«Реал» уволит помощника главного тренера команды до 17 лет Адриа Диаса, сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб принял это решение в связи с благодарственным письмом Диаса «Барселоне», в которой он работал с 2015 по 2019 год. В письме тренер выразил свою благодарность и привязанность к клубу, за то что каталонцы поддерживали его, когда у матери Диаса обнаружили рак.

Ожидается, что «Реал» компенсирует Диасу всю зарплату до конца контракта. Специалист устроился в клуб летом этого года.