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Испания

Сегодня, 20:18

«Реал» решил уволить тренера молодежной команды из-за благодарственного письма «Барселоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» уволит помощника главного тренера команды до 17 лет Адриа Диаса, сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб принял это решение в связи с благодарственным письмом Диаса «Барселоне», в которой он работал с 2015 по 2019 год. В письме тренер выразил свою благодарность и привязанность к клубу, за то что каталонцы поддерживали его, когда у матери Диаса обнаружили рак.

Ожидается, что «Реал» компенсирует Диасу всю зарплату до конца контракта. Специалист устроился в клуб летом этого года.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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