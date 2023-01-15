«Реал Сосьедад» в большинстве обыграл «Атлетик» в баскском дерби

«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» дома в матче 17-го тура чемпионата Испании — 3:1.

У хозяев забили Александр Серлот, Такефуса Кубо и Микель Ойярсабаль. Единственный гол гостей на счету Ойяна Сансета.

«Атлетик» закончил матч в меньшинстве — на 60-й минуте красную карточку получил защитник команды Йерай Альварес.

«Реал Сосьедад» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 35 очками. «Атлетик» идет на восьмой строчке с 26 очками.