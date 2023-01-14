Ла лига: «Реал Сосьедад» — «Атлетик», «Альмерия» — «Атлетико» и другие матчи 17-го тура

17-й тур чемпионата Испании.

Матчи «Бетис» — «Барселона» и «Реал» — «Валенсия» были перенесены на начало февраля из-за участия команд в Суперкубке Испании.