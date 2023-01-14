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Испания

Сегодня, 17:05

Ла лига: «Реал Сосьедад» — «Атлетик», «Альмерия» — «Атлетико» и другие матчи 17-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Антуан Гризманн.
Фото Reuters
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17-й тур чемпионата Испании.

Матчи «Бетис» — «Барселона» и «Реал» — «Валенсия» были перенесены на начало февраля из-за участия команд в Суперкубке Испании.

Испания. Лига 1. 17-й тур
13 янв, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:1
Вильярреал
Испания. Лига 1. 17-й тур
14 янв, 16:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 17-й тур
14 янв, 18:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
Севилья
Испания. Лига 1. 17-й тур
14 янв, 20:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Мальорка
Испания. Лига 1. 17-й тур
14 янв, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Атлетик
Испания. Лига 1. 17-й тур
15 янв, 16:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Эспаньол
Испания. Лига 1. 17-й тур
15 янв, 18:15. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Атлетико
Испания. Лига 1. 17-й тур
16 янв, 23:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Эльче

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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