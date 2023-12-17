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Испания

Сегодня, 17:11

Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч против «Бетиса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис» в 17-м туре испанской ла лиги.

Встреча пройдет в Сан-Себастьяне. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян выйдет на поле с первых минут.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Тирни, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Ойярсабаль, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Силва.

«Бетис»: Руй Силва, Руибаль, Пеццелья, Шади Риад, Абнер, Альтимира, Марк Рока, Айосе, Эз Абде, Иско, Виллиан Жозе.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
17 дек, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Бетис

Арсен Захарян
Футбол
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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