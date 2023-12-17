Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч против «Бетиса»

Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис» в 17-м туре испанской ла лиги. Встреча пройдет в Сан-Себастьяне. Начало — в 18.15 по московскому времени. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян выйдет на поле с первых минут. «Реал Сосьедад»: Ремиро, Тирни, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Ойярсабаль, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Силва. «Бетис»: Руй Силва, Руибаль, Пеццелья, Шади Риад, Абнер, Альтимира, Марк Рока, Айосе, Эз Абде, Иско, Виллиан Жозе.