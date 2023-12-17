Сегодня, 17:11
Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис» в 17-м туре испанской ла лиги.
Встреча пройдет в Сан-Себастьяне. Начало — в 18.15 по московскому времени.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян выйдет на поле с первых минут.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Тирни, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Ойярсабаль, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Силва.
«Бетис»: Руй Силва, Руибаль, Пеццелья, Шади Риад, Абнер, Альтимира, Марк Рока, Айосе, Эз Абде, Иско, Виллиан Жозе.