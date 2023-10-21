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Испания

Сегодня, 16:55

«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку», Захаряна заменили после перерыва

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Реал Сосьедад».
Фото AFP
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«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Мальорку» в матче 10-го тура испанскйо ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил Браис Мендес. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян впервые вышел в стартовом составе своей команды, его заменили на 46-й минуте.

«Реал Сосьедад» (18 очков) вышел на пятое место в ла лиге. «Мальорка» (8) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Мальорка» 28 октября дома сыграет с «Хетафе». «Реал Сосьедад» на день позже в гостях встретится с «Райо Валькано», но перед этим сыграет с «Бенфикой» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (24 октября).

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:0
Мальорка
Арсен Захарян
Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
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