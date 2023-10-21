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Сегодня, 13:45

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прямая трансляция матча ла лиги

«Реал Сосьедад» сыграет с «Мальоркой» в чемпионате Испании 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» на своем поле сыграет с «Мальоркой» в матче 10-го тура чемпионата Испании 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Реал Сосьедад» — «Мальорка» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке.

Российский полузащитник Арсен Захарян выступает в составе «Реал Сосьедада» с августа 2023-го. Соглашение с игроком рассчитано до окончания сезона 2028 / 2029.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Мальорка

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Арсен Захарян
Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
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