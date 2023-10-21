Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:59

Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Мальоркой»

Сергей Разин
корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Стал известен состав «Реал Сосьедад» на матч 10-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».

Российский полузащитник Арсен Захарян выйдет в стартовом составе. На счету 20-летнего футболиста 4 матча в ла лиге.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Субельдия, Пачеко, Муньос, Мендес, Субименди, Мерино, Захарян, Фернандес, Ойярсабаль.

Запасные: Фрага, Марреро, Барренечеа, Чо, Кубо, Оласагасти, Траоре, Садик, Туррьентес, Ле Норман, Де Сарате, Магуназелая.

Матч «Реал Сосьедад» — «Мальорка» пройдет сегодня и начнется в 15:00 мск.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Мальорка
Арсен Захарян
ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
4
13
Читайте также
Индейцы требуют себе отдельную сборную на Олимпиаде. Бунт родоначальников лакросса
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни
Politico: давнее оскорбление определило антиукраинскую позицию премьера Фицо
Захарова высмеяла предложение Литвы запретить импорт гвоздей в РФ
Тело альпинистки Оленевой уже не смогут найти в Непале из-за толщи льда
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: прямая трансляция матча ла лиги

Комитет судей Испании опроверг информацию о существовании комнаты по контролю за ВАР