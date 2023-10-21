Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Мальоркой»

Стал известен состав «Реал Сосьедад» на матч 10-го тура чемпионата Испании против «Мальорки».

Российский полузащитник Арсен Захарян выйдет в стартовом составе. На счету 20-летнего футболиста 4 матча в ла лиге.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Субельдия, Пачеко, Муньос, Мендес, Субименди, Мерино, Захарян, Фернандес, Ойярсабаль.

Запасные: Фрага, Марреро, Барренечеа, Чо, Кубо, Оласагасти, Траоре, Садик, Туррьентес, Ле Норман, Де Сарате, Магуназелая.

Матч «Реал Сосьедад» — «Мальорка» пройдет сегодня и начнется в 15:00 мск.