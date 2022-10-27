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Испания

Сегодня, 16:40

«Реал» может заплатить 60 миллионов евро за 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика

Руслан Минаев
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«Реал» заинтересован в подписании 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика, утверждает журналист Марио Кортегана в своем Twitter.

По данным источника, для трансфера требуется лишь одобрение президента сливочных Флорентино Переса.

Сообщается, что «Реал» попытается купить игрока в 2024 году за 60 миллионов евро.

Контракт Эндрика с «Палмейрасом» действует до лета 2025 года. В этом сезоне он провел за клуб 4 матча и забил 1 гол, став самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии.

ФК Палмейрас
ФК Реал
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