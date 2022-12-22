Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:13

«Реал» заинтересован в приобретении Локателли

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может перебраться в мадридский «Реал», сообщает AS.

По информации источника, итальянец является резервным вариантом для испанского клуба. Приоритетом для мадридского клуба остается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Если не получится оформить переход англичанина, то скауты переключатся на хавбека «Бенфики» Энцо Фернандес.

В этом сезоне 24-летний Локателли провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями. «Юве» идет на третьем месте в турнирной таблице серии А.

Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Лапорта заявил, что сердце Месси бьется за «Барселону»

Лапорта заявил, что первый год Хави в «Барселоне» превзошел все ожидания