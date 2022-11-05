Дубль Авилы принес «Осасуне» победу над «Сельтой»

Сегодня, 22:20
«Сельта» на своем поле проиграла «Осасуне» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:2.
У гостей дубль оформил нападающий Чими Авила. В составе хозяев на 19-й минуте отличился форвард Яго Аспас.
«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 11 очков. «Осасуна» располагается на 5-й строчке — 23 очка.
В следующем туре «Сельта» сыграет с «Райо Вальекано» 10 ноября. «Осасуна» встретится с «Барселоной» 8 ноября.
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