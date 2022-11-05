Дубль Авилы принес «Осасуне» победу над «Сельтой»

«Сельта» на своем поле проиграла «Осасуне» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:2.

У гостей дубль оформил нападающий Чими Авила. В составе хозяев на 19-й минуте отличился форвард Яго Аспас.

«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 11 очков. «Осасуна» располагается на 5-й строчке — 23 очка.