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Испания

Сегодня, 05:08

Сетьен: «Ничья с «Барселоной» была бы более справедливым итогом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:1).

«Мы заранее знали, что встретимся с отличной командой в отличный для нее момент. У них есть точка вдохновения, и у них все идет хорошо. У нас тоже были шансы, но нам не хватает этого вдохновения. Ньчья была бы более справедливым итогом. Эти три поражения не сильно отдаляют нас от тех, кто выше в таблице», — приводит слова Сетьена Marca.

После этого матча «Барселона» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал», у которого матч в запасе, на 11 очков. «Вильярреал» с 31 очком — на восьмой строчке.

ФК Барселона
ФК Вильярреал
Кике Сетьен
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