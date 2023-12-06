Севикян о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Для его карьеры это пойдет на пользу»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это очень положительная история. Даже с учетом санкций игрок уезжает не просто в Европу, а, по моему мнению, в одну из лучших команд. Очень рад за Арсена. Незнаком с ним, но понимаю, что для карьеры это пойдет на пользу.

Не думаю, что появится какой-то поток из РПЛ в Европу. Все зависит от конкретного футболиста, его уровня, интереса клуба — должно сойтись очень много факторов, как в случае Арсена. Не думаю, что ему было легко перейти. Но рад, что все получилось», — сказал Севикян «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2022 года. 20-летний россиянин принял участие в 13 матчах испанской команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в таблице чемпионата Испании с 26 очками в 15 матчах.