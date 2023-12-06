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Испания

Сегодня, 10:00

Севикян о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Для его карьеры это пойдет на пользу»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Арсен Захарян (справа).
Фото AFP
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Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это очень положительная история. Даже с учетом санкций игрок уезжает не просто в Европу, а, по моему мнению, в одну из лучших команд. Очень рад за Арсена. Незнаком с ним, но понимаю, что для карьеры это пойдет на пользу.
Не думаю, что появится какой-то поток из РПЛ в Европу. Все зависит от конкретного футболиста, его уровня, интереса клуба — должно сойтись очень много факторов, как в случае Арсена. Не думаю, что ему было легко перейти. Но рад, что все получилось», — сказал Севикян «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2022 года. 20-летний россиянин принял участие в 13 матчах испанской команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в таблице чемпионата Испании с 26 очками в 15 матчах.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Реал Сосьедад
Эдгар Севикян
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