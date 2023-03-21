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Испания

Сегодня, 19:25

«Севилья» объявила о назначении Мендилибара новым главным тренером клуба

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Хосе Луис Мендилибар стал новым главным тренером «Севильи». Об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

Контракт 62-летнего испанского специалиста рассчитан до конца сезона. Ранее «Севилья» обьявила об увольнении Хорхе Сампаоли.

Последним местом работы Мендилибара был «Алавес», который он покинул в апреле прошлого года. До этого он возглавлял «Эйбар», «Леванте», «Осасуну», «Атлетик» из Бильбао и «Вальядолид».

После 26 туров «Севилья» с 28 очками занимает 14-е место в ла лиге.

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