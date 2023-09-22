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Испания

Сегодня, 19:27

Шустер считает, что Беллингем не сможет играть так успешно весь сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер высказался об игре полузащитника мадридцев Джуда Беллингема.

«Я не ожидал такого немедленного успеха. Он приехал в Мадрид, осознавая, за какой клуб он теперь выступает. Это помогло ему добиться таких результатов с самого начала. Имейте в виду, я не думаю, что он сможет поддерживать такую хорошую форму на протяжении всего сезона», — приводит слова Шустера AS.

20-летний англичанин перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Он провел за «сливочных» шесть матчей, в которых забил шесть мячей и отметился одной голевой передачей.

Бернд Шустер
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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