Шустер считает, что Беллингем не сможет играть так успешно весь сезон

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Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер высказался об игре полузащитника мадридцев Джуда Беллингема.
«Я не ожидал такого немедленного успеха. Он приехал в Мадрид, осознавая, за какой клуб он теперь выступает. Это помогло ему добиться таких результатов с самого начала. Имейте в виду, я не думаю, что он сможет поддерживать такую хорошую форму на протяжении всего сезона», — приводит слова Шустера AS.
20-летний англичанин перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Он провел за «сливочных» шесть матчей, в которых забил шесть мячей и отметился одной голевой передачей.