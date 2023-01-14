Сегодня, 18:51
Диего Симеоне не планирует покидать пост главного тренера «Атлетико», утверждает Marca.
В руководстве мадридского клуба также не рассматривают вариант с расставанием с аргентинским специалистом.
Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под руководством 52-летнего аргентинца мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Столько же раз команда выходила в финал Лиги чемпионов.
На данный момент «Атлетико» занимает 6-е место в чемпионате Испании, набрав в 16 матчах 27 очков. Также команды уже завершила выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования