«Райо Вальекано» победил «Вальядолид»

«Райо Вальекано» победил на выезде «Вальядолид» в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Автором победного мяча во втором тайме стал полузащитник Изи Пьязон.

Причем он же в первом тайме упустил шанс отличиться, не реализовав пенальти.

«Райо» одержал первую победу в последних четырех матчах и набрал 26 очков, занимая 8-е место. «Вальядолид» потерпел четвертое поражение подряд: 16-е место и 17 очков.